08.04.2023
10:45
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Коронавирус

Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 8 апреля 2023 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:

− г. Якутск – 47 случаев,
− Ленский район – 6 случаев,
− Хангаласский район – 5 случаев,
− Усть-Алданский район – 4 случая,
− Нерюнгринский район – 2 случая,
− Алданский, Амгинский, Анабарский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 225 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 812 866 тестов.604:18

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Балабкина Бриф

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