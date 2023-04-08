Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 8 апреля 2023 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:



− г. Якутск – 47 случаев,

− Ленский район – 6 случаев,

− Хангаласский район – 5 случаев,

− Усть-Алданский район – 4 случая,

− Нерюнгринский район – 2 случая,

− Алданский, Амгинский, Анабарский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1 225 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 812 866 тестов.604:18

Фото: ЯСИА Источник: тгк Балабкина Бриф

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