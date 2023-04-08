08.04.2023
10:45
345
Коронавирус
Ковид в Якутии: сколько сегодня?
На 8 апреля 2023 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:
− г. Якутск – 47 случаев,
− Ленский район – 6 случаев,
− Хангаласский район – 5 случаев,
− Усть-Алданский район – 4 случая,
− Нерюнгринский район – 2 случая,
− Алданский, Амгинский, Анабарский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 225 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 812 866 тестов.604:18
Фото: ЯСИА
Источник: тгк Балабкина Бриф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.04.2023
0
278
08.04.2023
0
188
08.04.2023
0
322
08.04.2023
0
165
08.04.2023
0
190
08.04.2023
0
257
08.04.2023
0
173
08.04.2023
0
315
08.04.2023
0
608
08.04.2023
0
427
08.04.2023
0
739
08.04.2023
0
2054
08.04.2023
0
1073
08.04.2023
0
4285
08.04.2023
0
1479
07.04.2023
0
1078
07.04.2023
0
1131
07.04.2023
0
983
07.04.2023
0
1784
07.04.2023
0
924
07.04.2023
0
1897
07.04.2023
0
2037
07.04.2023
0
2865
07.04.2023
0
1293
07.04.2023
0
1352
07.04.2023
0
3179
07.04.2023
0
1832
07.04.2023
1
3435
07.04.2023
0
1228
07.04.2023
0
1217
07.04.2023
0
1361
07.04.2023
0
1690
07.04.2023
0
1053
07.04.2023
0
1646
07.04.2023
0
1004
07.04.2023
0
1559
07.04.2023
0
1133
07.04.2023
0
2824
07.04.2023
0
1163
07.04.2023
0
8100
07.04.2023
1
3142
07.04.2023
0
2545
07.04.2023
0
1489
07.04.2023
0
1312
07.04.2023
0
1518
07.04.2023
0
1173
07.04.2023
0
1897
07.04.2023
0
3968
07.04.2023
0
1410
07.04.2023
0
2071
07.04.2023
0
3576
07.04.2023
0
1581
07.04.2023
0
2517
07.04.2023
0
1820
07.04.2023
0
1830
07.04.2023
0
3403
07.04.2023
0
4120
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
34593
04.04.2023
0
25681
05.04.2023
0
18368
06.04.2023
0
18249
04.04.2023
0
16996
03.04.2023
4
13817
04.04.2023
0
13802
05.04.2023
0
13027
04.04.2023
0
11891
04.04.2023
0
10407
Добавить комментарий