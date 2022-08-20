Ковид в Якутии: сегодня больше, чем вчера

На 20.08.2022 г. выявлено 550 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера 19 августа — 520: г. Якутск – 412 случаев, Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы – по 18 случаев, Хангаласский район – 15 случаев, Ленский, Намский, Нюрбинский районы – по 9 случаев, Сунтарский район – 7 случаев, Алданский, Верхневилюйский районы – по 6 случаев, Амгинский район – 5 случаев, Нерюнгринский, Таттинский, Усть-Алданский районы – по 4 случая, Горный, Чурапчинский районы – по 3 случая, Верхоянский, Вилюйский, Жиганский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы – по 2 случая, Абыйский, Верхнеколымский, Олекминский, Оленекский, Усть-Майский, Усть-Янский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 455 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 468 192 теста.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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