Ковид в Якутии сегодня

На 13.04.2022 г. выявлено 133 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 61 случай, — Нюрбинский район – 24 случая, — Горный район – 9 случаев, — Мирнинский район – 8 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 6 случаев, — Хангаласский район – 5 случаев, — Нерюнгринский, Олекминский районы — по 4 случая, — Амгинский, Намский, Сунтарский, Таттинский районы — по 3 случая. За сутки лабораториями республики проведено 3 332 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 241 660 тестов.

Источник: Балабкина Breif

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх