13.04.2022
09:02
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Коронавирус
Ковид в Якутии сегодня
На 13.04.2022 г. выявлено 133 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 61 случай, — Нюрбинский район – 24 случая, — Горный район – 9 случаев, — Мирнинский район – 8 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 6 случаев, — Хангаласский район – 5 случаев, — Нерюнгринский, Олекминский районы — по 4 случая, — Амгинский, Намский, Сунтарский, Таттинский районы — по 3 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 3 332 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 241 660 тестов.
Источник: Балабкина Breif
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