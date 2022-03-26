Ковид в Якутии: рост прекратился?

Выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции, это меньше, чем вчера — 410:

— г. Якутск – 96 случаев,

— Мирнинский район – 33 случая,

— Мегино-Кангаласский район – 32 случая,

— Олекминский район – 28 случаев,

— Нюрбинский район – 19 случаев,

— Алданский, Вилюйский районы по 18 случаев,

— Сунтарский район — 15 случаев,

— Хангаласский район – 13 случаев,

— Амгинский район – 12 случаев,

— Жиганский, Таттинскй районы по 11 случаев,

— Намский, Оленекский районы по 10 случаев,

— Нерюнгринский район – 9 случаев,

— Абыйский район – 6 случаев,

— Верхоянский, Горный, Усть – Майский, Усть -Янский районы по 5 случаев,

— Верхневилюйский, Ленский, Среднеколымский, Усть – Алданский, по 4 случая,

— Кобяйский, Томпонский, Чурапчинский районы по 3 случая,

— Момский район -2 случая, — Аллаиховский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 3 700 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 193 886 тестов.

На 26 марта 2022 г.: За последние сутки госпитализировано 45 человек или 11,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 389 случаев.

За сутки 24,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 75,3%.

На 26.03.2022 лечение в стационарах получают 14,4% больных, в амбулаторных условиях – 85,6%. За сутки выздоровели 508 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 607 343 человека (84,7% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 234 человека Это 63,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске