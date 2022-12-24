Ковид в Якутии пошел на спад?

На 24.12.2022 г. выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 79:

— г. Якутск – 38 случаев, — Жиганский район – 6 случаев, — Алданский, Чурапчинский районы – по 5 случаев, — Усть-Майский, Хангаласский районы — по 4 случая, — Намский район – 3 случая, — Среднеколымский район – 2 случая, — Верхневилюйский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Оймяконский, Оленекский, Сунтарский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 450 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 701 018 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 12,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 75 случая. За сутки 50,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 49,3%