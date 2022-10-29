Ковид в Якутии: окончательный спад?

На 29.10.2022 г. выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 51:

— г. Якутск – 24 случая, — Среднеколымский район – 3 случая, — Мирнинский, Нерюнгринский районы — по 2 случая, — Абыйский, Алданский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино- Кангаласский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский районы по – 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 138 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 622 455 тестов.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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