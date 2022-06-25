Ковид в Якутии: новые случаи заражения

На 25.06.2022 г. выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 15 случаев, — Намский район – 4 случая, — Мирнинский, Нерюнгринский районы по 3 случая, — Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Усть-Алданский районы по 2 случая За сутки лабораториями республики проведено 1 659 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 361 983 теста.1.5K09:02на 25.06.2022 За последние сутки госпитализировано 17 человек или 51,5% от общего количества выявленных случаев за сутки – 33 случая.

За сутки 45,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 54,5%. На 25.06.2022 лечение в стационарах получают 30,1% больных, в амбулаторных условиях – 69,9%.

За сутки выздоровели 42 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 633 940 человек. (88,4% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 166 553 человека. Это 66,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Горном, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском районах и г. Якутске.