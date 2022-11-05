Ковид в Якутии: ни больше, ни меньше

На 5.11.2022 г. выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 21 случай, — Ленский, Среднеколымский и Сунтарский районы – по 2 случая, — Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 030 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 629 795 тестов.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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