Ковид в Якутии: неужели рост заболеваемости?

На 15.04.2022 г. выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера было 157 случаев, позавчера 133. Неужели пошел рост заболеваемости коронавирусом?

— г. Якутск – 58 случаев, — Нюрбинский район – 16 случаев, — Мирнинский район – 11 случаев, — Намский район – 10 случаев, — Хангаласский район – 9 случаев, — Олекминский, Сунтарский районы — по 8 случаев, — Мегино – Кангаласский, Нерюнгринский районы — по 6 случаев, — Алданский, Амгинский районы- по 5 случаев, — Ленский, Оймяконский, Усть – Янский, Чурапчинский районы — по 4 случая, — Таттинский, Томпонский районы — по 3 случая, — Верхневилюйский, Момский — по 2 случая, — Булунский район- 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 2 964 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 248 194 теста.