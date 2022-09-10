Ковид в Якутии: начался спад?

На 10.09.2022 г. выявлено 515 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было зафиксировано 563 случая

— г. Якутск – 288 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 33 случая, — Хангаласский район – 29 случаев, — Алданский район – 24 случая, — Чурапчинский район – 23 случая, — Вилюйский район – 14 случаев, — Усть-Алданский район – 11 случаев, — Среднеколымский, Намский районы – по 10 случаев, — Сунтарский, Горный районы – по 9 случаев, — Нерюнгринский район – 8 случаев, — Ленский, Мирнинский районы – по 7 случаев, — Усть-Майский район – 5 случаев, — Томпонский, Амгинский, Верхневилюйский районы – по 4 случая, — Кобяйский, Момский, Оймяконский, Таттинский районы – по 3 случая, — Абыйский, Жиганский районы – по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 3 597 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 532 711 тестов.