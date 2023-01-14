Ковид в Якутии: начался рост заболеваемости?

На 14.01.2023 г. выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 57. После 10 января число заражений ковидом стало расти с уровня 30 случаев в сутки: — г. Якутск – 29 случаев, — Хангаласский район – 5 случаев, — Усть-Майский район – 4 случая, — Алданский, Мегино-Кангаласский район – по 3 случая, — Верхневилюйский, Горный, Усть-Алданский район – по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1 657 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 720 119 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек или 12,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 50 случая. За сутки 58,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,0% На 14.01.2023 лечение в стационарах получают 16,8% больных, в амбулаторных условиях – 83,2%. За сутки выздоровело 80 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.