Ковид в Якутии: на минимуме?

3 января 2023 года в республике выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции.

В Якутске – 12 заболевших, передает оперштаб Якутии. Статистика по районам: Усть-Майский район – 4 случая; Жиганский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Среднеколымский, Сунтарский, Хангаласский, Чурапчинский район – по 1. За сутки лабораториями республики проведено 148 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 709 019 тестов.

Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я) Источник: тгк Оперштаб Якутия

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