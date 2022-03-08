Коронавирус
Ковид в Якутии: идет спад
На 08.03.2022
За последние сутки госпитализировано 37 человек или 6,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 621 случай. За сутки 19,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 80,8%. На 08.03.2022 лечение в стационарах получают 10,0% больных, в амбулаторных условиях – 90,0%. За сутки выздоровели 1 869 человек. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 599 996 человек (83,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 146 321 человек Это 61,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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