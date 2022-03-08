Ковид в Якутии: идет спад

MOSCOW, RUSSIA — NOVEMBER 19, 2019: Biologist Alla Gainullina conducts a semen analysis at a laboratory and diagnostic center of CMD Center of Molecular Diagnostics of the Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor). Sergei Karpukhin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Áèîëîã Àëëà Ãàéíóëëèíà ïðîâîäèò àíàëèç ñïåðìû â ëàáîðàòîðíî-äèàãíîñòè÷åñêîì êîìïëåêñå Öåíòðà ìîëåêóëÿðíîé äèàãíîñòèêè CMD ÔÁÓÍ ÖÍÈÈ ýïèäåìèîëîãèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ñåðãåé Êàðïóõèí/ÒÀÑÑ

На 08.03.2022

За последние сутки госпитализировано 37 человек или 6,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 621 случай. За сутки 19,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 80,8%. На 08.03.2022 лечение в стационарах получают 10,0% больных, в амбулаторных условиях – 90,0%. За сутки выздоровели 1 869 человек. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 599 996 человек (83,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 146 321 человек Это 61,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.