Ковид в Якутии: идет спад

На 9 апреля 2022 г. выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера, 8 апреля, — 197:

— г. Якутск – 51 случай, — Нюрбинский район – 12 случаев, — Амгинский район – 9 случаев, — Мирнинский район – 8 случаев, — Верхоянский, Жиганский, Мегино – Кангаласский районы по 7 случаев, — Оймяконский, Сунтарский, Усть – Янский районы по 6 случаев, — Алданский, Горный, Намский, Усть – Майский, Хангаласский районы по 5 случаев, — Момский, Эвено- Бытантайский районы по 4 случая, — Абыйский, Олекминский, Среднеколымский районы по 3 случая, — Ленский, Чурапчинский районы по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 705 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 233 954 теста.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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