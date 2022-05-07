Ковид в Якутии: идет на спад?

На 7 мая 2022 г. выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 27 случаев, — Мирнинский район – 9 случаев, — Хангаласский район — 8 случаев, — Амгинский район – 7 случаев, — Нюрбинский район – 6 случаев, — Алданский район – 5 случаев, — Усть – Алданский район – 4 случая, — Горный, Ленский, Таттинский районы по 3 случая, — Верхневилюйский, Момский, Сунтарский районы по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 515 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 291 487 тестов.

За последние сутки госпитализировано 25 человек или 30,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 81 случай. За сутки 33,3% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 66,7%. На 07.05.2022 лечение в стационарах получают 22,9% больных, в амбулаторных условиях – 77,1%. За сутки выздоровели 198 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Первым компонентом привиты 621 721 человек. (86,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 160 439 человек Это 67,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.