Ковид в Якутии идет на спад?

На 24.09.2022 г. выявлено 319 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было зафиксировано 365:

— г. Якутск – 164 случая, — Мирнинский район – 21 случай, — Усть-Алданский район – 19 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 17 случаев, — Намский район – 15 случаев, — Томпонский район – 14 случаев, — Хангаласский район – 11 случаев, — Таттинский район – 9 случаев, — Вилюйский, Среднеколымский и Усть-Майский район – по 6 случаев, — Алданский, Кобяйский и Сунтарский район – по 5 случаев, — Нюрбинский район – 4 случая, — Абыйский, Жиганский и Нерюнгринский район – по 3 случая, — Ленский район – 2 случая, — Эвено-Бытантайский район – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 2 857 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 570 371 тест.