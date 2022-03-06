Ковид в Якутии: госпитализировано 48 человек

На 06.03.2022

За последние сутки госпитализировано 48 человек или 6,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 799 случаев. За сутки 21,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 78,2%. На 06.03.2022 лечение в стационарах получают 10,3% больных, в амбулаторных условиях – 89,7%. За сутки выздоровели 24 человека. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 599 886 человек (83,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 146 310 человек Это 61,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Оймяконском районах и г. Якутске. Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.