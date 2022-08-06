Ковид в Якутии: чуть отступил?

На 6 августа 2022 г. выявлено 298 новых случаев коронавирусной инфекции (вчера 304 случая):

Якутск – 236 случаев, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский районы – по 6 случаев, Ленский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы – по 5 случаев, Мирнинский, Хангаласский районы – по 4 случая, Вилюйский, Намский, Сунтарский, Чурапчинский районы – по 3 случая, Алданский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский районы – по 2 случая Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нерюнгринский, Олекминский, Жиганский, Усть-Майский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 297 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 427 969 тестов.2209:52