Ковид у детей: на что обратить внимание

Отделение Детской инфекционной клинической больницы, где получают лечение дети с covid-19, продолжает работать в привычном для времени пандемии режим, и я попросила заведующую отделением, врача первой квалификационной категории, отличника здравоохранения республики Анастасию Семенову, рассказать о его работе.

— Ваше отделение несколько раз переезжало в течение двух последних лет, Анастасия Петровна. Где вы сейчас находитесь?

— Отделение размещается сейчас на трех этажах здания Республиканского детского туберкулезного санатория. В отделение госпитализируются дети вместе с ухаживающими за ними взрослыми.

— Количество детей, получающих лечение, меняется?

— В течение двух пандемийных лет в нашей больнице разворачивалось от сорока до ста двадцати коек. С 23 марта 2020 года в отделении воздушно-капельной инфекции-2 получали лечение дети с контактом по коронавирусной инфекции. С 8 апреля больница была полностью перепрофилирована в провизорное отделение для взрослых и детей, а со 2 мая — для лечения детей с сovid-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию. Практически весь 2021 год (регистрировался дельта штамм) в больнице было развернуто сто коек. С начала 2022 года при вспышке омикрон-штамма мы открывались на 150 коек, чтобы обеспечить стационарное лечение всех нуждающихся в госпитализации. С начала марта в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией отделение работает на сорока койках.

— Сколько всего сотрудников в отделении?

— Работает девять врачей, восемь процедурных, двадцать три постовых медсестры, старшая медсестра, двадцать четыре санитарки и сестра-хозяйка. Нам помогают рентген-служба больницы, лаборатория, водители, рабочие.

— Человеку, не имеющему медицинского образования, трудно отличить обычную простуду от коронавирусной инфекции. Как родителям понять, что у ребенка коронавирусная инфекция?

— Да, симптомы очень схожие, и это может сбить человека с толку. Обычно ковид проявляется так: сухой кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, боль в груди. Это основные симптомы, но могут быть и дополнительные: насморк, боль в мышцах, недомогание, которые встречаются при любом простудном заболевании. Клиническая картина дебюта covid-19 во многом зависит от возраста. У малышей первого года жизни симптомами коронавируса являются отказ от еды, вялость и сонливость. Эти признаки проявляются на фоне повышения температуры тела. Для детей от года до трех характерно бессимптомное течение болезни. Это связано с особенностями иммунитета малышей, так как он дает неактивный противоинфекционный ответ. Для детей от четырех до шести лет характерны боли в животе, тошнота и рвота, диарея и слабость. Как правило, наблюдается повышение температуры тела. В возрасте от семи до двенадцати лет клиническая картина болезни меняется. Симптомами и признаками коронавируса у детей этого возраст могут служить как нарушения со стороны пищеварительной системы, например, боли в животе, диарея, тошнота и рвота, а также может проявляться респираторная симптоматика: возникают заложенность носа, потеря обоняния. При этом кашель возникает редко, а если и появляется, то начинается с навязчивого покашливания, переходящего в сухой приступообразный кашель. У подростков встречаются такие же симптомы коронавируса, как и у взрослых: это головная боль, сонливость, вялость, повышение температуры.

— Дети какого возраста переносят болезнь особенно тяжело?

— Случаи крайне тяжелого COVID-19 регистрируются обычно у детей с заболеваниями легких, врожденными пороками сердца, бронхолегочной дисплазией болезнью Кавасаки, гидронефрозом, лейкемией и другими хроническими заболеваниями. Иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети старше пяти лет) в полтора раза чаще регистрируют пневмонии. Нельзя также исключить влияние на тяжесть состояния сочетание коронавирусной инфекции с другими респираторными вирусами.

— Как дети откликаются на лечение?

— Мы применяем все схемы лечения по рекомендациям Минздрава РФ. Эффект есть – да, пациенты поправляются. Не так быстро, как хотелось бы, но выздоравливают. Но, несмотря на то, что ситуация в целом ежедневно улучшается, сегодня все-таки фиксируется довольно большое количество заболевших и в частности детей (внутрисемейные контакты).

— Вы по-прежнему полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты? И по-прежнему работать в них тяжело…

— Независимо от того, в какой зоне работает медицинский персонал, мы все работаем в СИЗах. В набор СИЗа входит комбинезон, специальная маска или защитные очки для глаз, респиратор, резиновые сапоги и бахилы, прозрачные щитки для защиты лица. Естественно, СИЗы одноразовые, нужно постоянно пополнять запасы. У нас, к счастью, еще ни разу не было ситуации, чтобы мы остались без них. Работать в СИЗах тяжело, но у нас есть возможность каждые шесть часов выходить в «зеленую» зону: поменять одежду, принять душ. Тяжелее всех, мне кажется, медицинским сестрам. Они целый день на ногах — делают уколы, ставят капельницы, раздают еду, перестилают постели, ухаживают за тяжелыми пациентами.

— Как вы работаете?

— В будние дни врачи стационара работают с 8 до 16 часов, затем начинает работу дежурная бригада. В выходные врачи меняются каждые 24 часа. Так же, по двенадцать часов работают анестезиологи-реаниматологи, им так удобнее, поскольку реанимационные пациенты нуждаются в круглосуточном наблюдении.

— А как общаетесь с коллегами?

— Общение между сотрудниками осуществляется с помощью стационарных телефонов, которые есть в каждом отделении, и мы постоянно на связи. Все мобильные остаются в чистой зоне.

Вернувшись из «красной» зоны к нашему с заведующей отделением разговору присоединяется коллега Анастасии Петровны, врач-педиатр Дария Козлова, и я прошу ее поделиться своим опытом работы с детским ковидом.

— В последние месяцы с приходом омикрон-штамма дети переносят коронавирусную инфекцию легче, — говорит доктор. — Сейчас больше поступает детей младшего и дошкольного возраста. Чаще — с признаками поражения верхних и нижних дыхательных путей: сухой кашель, боль в горле, повышение температуры выше 38С, осиплость голоса, насморк. Но, родителям следует помнить, что, несмотря на то, что новый штамм чаще протекает в легкой форме, не исключено, что у некоторых пациентов инфекция может протекать тяжелее, поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься самолечением, соблюдать правила личной гигиены, с малых лет приучать детей правильно мыть руки, избегать мест массового скопления людей, соблюдать режим дня и правильно питаться,

Ковидное отделение Детской инфекционной клинической больницы города продолжает борьбу за здоровье и жизнь детей и, если появилась необходимость получить помощь его специалистов, то помните, попасть в отделение можно по направлению поликлиники, где наблюдается ребенок, или вызвав «скорую».

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!





