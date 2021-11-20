Ковид стал серьезно угрожать двум районам Якутии

На 20.11.2021 г. выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции: Якутск – 128 случаев, — Мирнинский район – 24 случая, — Алданский район – 21 случай, — Мегино-Кангаласский район — 15 случаев, — Ленский район — 14 случаев, — Нерюнгринский, Сунтарский районы по 11 случаев, — Хангаласский район – 10 случаев, — Намский район — 7 случаев, — Усть-Алданский район — 6 случаев, — Оленекский район – 5 случаев, — Амгинский, Горный районы по 4 случая, — Нюрбинский, Олекминский районы по 3 случая, — Верхневилюйский, Вилюйский, Кобяйский, Момский, Томпонский районы по 2 случая, — Жиганский, Нижнеколымский, Чурапчинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 988 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 684 542 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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