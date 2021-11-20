Коронавирус
Ковид стал серьезно угрожать двум районам Якутии
На 20.11.2021 г. выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции:
Якутск – 128 случаев,
— Мирнинский район – 24 случая,
— Алданский район – 21 случай,
— Мегино-Кангаласский район — 15 случаев,
— Ленский район — 14 случаев,
— Нерюнгринский, Сунтарский районы по 11 случаев,
— Хангаласский район – 10 случаев,
— Намский район — 7 случаев,
— Усть-Алданский район — 6 случаев,
— Оленекский район – 5 случаев,
— Амгинский, Горный районы по 4 случая,
— Нюрбинский, Олекминский районы по 3 случая,
— Верхневилюйский, Вилюйский, Кобяйский, Момский, Томпонский районы по 2 случая,
— Жиганский, Нижнеколымский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 988 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 684 542 теста.
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