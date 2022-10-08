08.10.2022
09:52
286
Коронавирус
Ковид: сколько сегодня?
На 8 октября 2022 г. выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 40 случаев, — Томпонский и Усть-Майский районы – по 7 случаев, — Хангаласский район – 6 случаев, — Верхневилюйский, Нерюнгринский и Усть-Алданский районы – по 5 случаев, — Намский район – 4 случая, — Горный, Жиганский, Ленский, Сунтарский и Таттинский районы – по 3 случая, — Анабарский, Верхнеколымский, Кобяйский, Оймяконский и Оленекский районы — по 2 случая, — Абыйский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 947 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 595 931 тест.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.10.2022
0
52
08.10.2022
0
121
08.10.2022
0
362
08.10.2022
0
267
08.10.2022
0
234
08.10.2022
0
615
08.10.2022
0
251
08.10.2022
0
841
08.10.2022
0
1235
07.10.2022
0
353
07.10.2022
0
571
07.10.2022
0
839
07.10.2022
0
1153
07.10.2022
0
872
07.10.2022
0
3685
07.10.2022
1
928
07.10.2022
0
512
07.10.2022
0
242
07.10.2022
2
1873
07.10.2022
0
1466
07.10.2022
0
1008
07.10.2022
0
306
07.10.2022
0
352
07.10.2022
1
2018
07.10.2022
0
887
07.10.2022
0
202
07.10.2022
0
225
07.10.2022
0
749
07.10.2022
0
286
07.10.2022
0
1111
07.10.2022
0
211
07.10.2022
0
327
07.10.2022
0
287
07.10.2022
1
760
07.10.2022
0
4020
07.10.2022
0
996
07.10.2022
0
410
07.10.2022
0
1623
07.10.2022
0
1241
07.10.2022
0
298
07.10.2022
1
1152
07.10.2022
0
1113
07.10.2022
0
483
07.10.2022
0
2623
07.10.2022
0
462
07.10.2022
1
3719
07.10.2022
0
699
07.10.2022
0
279
07.10.2022
0
1715
07.10.2022
0
297
07.10.2022
0
298
07.10.2022
0
352
07.10.2022
0
199
07.10.2022
0
737
07.10.2022
0
1729
07.10.2022
0
195
07.10.2022
0
221
ТОП НОВОСТИ
03.10.2022
0
28863
03.10.2022
1
19556
06.10.2022
0
15401
04.10.2022
0
11246
05.10.2022
0
11112
03.10.2022
0
8962
03.10.2022
0
6226
03.10.2022
0
5859
05.10.2022
0
5839
Добавить комментарий