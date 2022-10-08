08.10.2022
09:52
286

Коронавирус

Ковид: сколько сегодня?

На 8 октября 2022 г. выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 40 случаев, — Томпонский и Усть-Майский районы – по 7 случаев, — Хангаласский район – 6 случаев, — Верхневилюйский, Нерюнгринский и Усть-Алданский районы – по 5 случаев, — Намский район – 4 случая, — Горный, Жиганский, Ленский, Сунтарский и Таттинский районы – по 3 случая, — Анабарский, Верхнеколымский, Кобяйский, Оймяконский и Оленекский районы — по 2 случая, — Абыйский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 947 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 595 931 тест.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Балабкина Breif

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх