Ковид: сколько сегодня?

На 8 октября 2022 г. выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 40 случаев, — Томпонский и Усть-Майский районы – по 7 случаев, — Хангаласский район – 6 случаев, — Верхневилюйский, Нерюнгринский и Усть-Алданский районы – по 5 случаев, — Намский район – 4 случая, — Горный, Жиганский, Ленский, Сунтарский и Таттинский районы – по 3 случая, — Анабарский, Верхнеколымский, Кобяйский, Оймяконский и Оленекский районы — по 2 случая, — Абыйский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 947 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 595 931 тест.