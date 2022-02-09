Ковид-сертификаты с 21 февраля будут выдавать по анализам на антитела

В ковид-сертификаты, которые выдают гражданам России после перенесенной коронавирусной инфекции или после вакцинации от COVID-19, внесут данные об антителах (IgG) в случае наличия такого анализа. Приказ об этом подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Выдавать сертификаты на основании анализа на антитела начнут после 21 февраля.

Как следует из приказа министерства здравоохранения, в ковид-сертификате будет указана дата проведения исследования на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю новой коронавирусной инфекции, также там укажут метод исследования и название медицинской организации, которая проводила анализ.

Ковид-сертификат будет формироваться на двух языках — русском и английском — в течение трех календарных дней с момента появления результатов анализа на антитела на портале госуслуг, при этом такой сертификат можно будет получить только однократно по заявлению гражданина на портале, в случае если до этого там не было информации о том, что гражданин болел COVID-19 или вакцинировался. Повторно получить ковид-сертификат на основании анализа на антитела не получится.

В минздраве отдельно подчеркнули, что требований к уровню антител законодательно не устанавливается — достаточно просто их наличия в организме. По итогам анализа выданный сертификат с QR-кодом будет действовать в течение шести месяцев. В случае если гражданин болел коронавирусной инфекцией и делал ПЦР-тест, который оказался на тот момент положительным, но решил не открывать листок нетрудоспособности, срок действия сертификата составит больше — 12 месяцев.

Сейчас сертификат с QR-кодом выдается тем, кто сделал прививку от COVID-19 (документ формируется спустя 21 день после первого укола в случае первичной вакцинации) или официально перенес заболевание, открыв больничный в поликлинике. Также сертификат выдается людям с медотводом. По состоянию на середину января в базу Роспотребнадзора занесены сведения примерно о 300 тысячах россиян, которые в течение последнего года сдавали ПЦР-тест на коронавирус и у которых он был положительным, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Этим людям, а также тем, у кого есть антитела, но они не знают, когда переболели COVID-19, власти рекомендуют позднее все же сделать прививку.

В России сейчас разрешено прививаться от COVID-19 с 12 лет. Подросткам до совершеннолетия вакцинация проводится по письменному заявлению родителей и только вакциной Центра им. Гамалеи «Спутник М». Взрослые могут привиться одним из трех видов вакцин — «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком» и их разновидностями.