Ковид — официально все! В России отменили все ограничения

В России отменили действие всех коронавирусных ограничений включая масочный режим и запрет на работу общепита ночью. Роспотребнадзор зафиксировал «устойчивое снижение» заболеваемости COVID-19, а подавляющее большинство подтвержденных случаев, по оценке ведомства, протекает в легкой форме — сообщает телеграм-канал Forbes Russia.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) https://t.me/forbesrussia Источник:

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