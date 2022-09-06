Ковид ничуть не планирует отступать

В Якутии за последние сутки госпитализированы 38 человек с COVID-19

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 622

На утро 6 сентября в Якутии COVID-19 подтвердился у 622 человек, из них госпитализировано 38, или 6,1% от общего количества заболевших. Также за сутки выздоровели 324 человека. Более половины новых случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Якутске — 64%, сообщает республиканский оперативный штаб.

Якутск — 398 случая,

Алданский, Мегино-Кангаласский районы — по 26 случаев,

Хангаласский район — 25 случаев,

Намский район — 18 случаев,

Чурапчинский район — 15 случаев,

Мирнинский район — 14 случаев,

Верхневилюйский район — 12 случаев,

Вилюйский район — 10 случаев,

Амгинский, Олекминский, Среднеколымский районы — по 7 случаев,

Ленский, Томпонский, Усть-Алданский районы — по 6 случаев,

Горный район — 5 случаев,

Жиганский, Кобяйский, Нерюнгринский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский, Усть-Янский районы — по 4 случая,

Абыйский, Верхнеколымский районы — 2 случая,

Момский, Оленекский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики на коронавирусную инфекцию проведено 1850 исследований. Всего с начала пандемии обработано 2 517 274 теста.

По состоянию на 6 сентября лечение в стационарах получают 5,1% больных, в амбулаторных условиях — 94,9%. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Для создания устойчивого иммунитета необходимо в срок пройти повторную вакцинацию, напоминает республиканский оперштаб. Адреса для получения вакцины в Якутске смотрите здесь.

Первым компонентом привиты 666 413 человек, это 92,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 179 712 человек, то есть 71,6% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации — в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.