Ковид не спит: уровень заражений прежний

На 16.07.2022 За последние сутки госпитализировано 4 человека или 12,1% от общего количества выявленных случаев за сутки – 33 случая. За сутки 45,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 54,5%.

На 16.07.2022 лечение в стационарах получают 20,0% больных, в амбулаторных условиях – 80,0%. За сутки выздоровели 3 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 637 856 человек. (89,0% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 167 833 человека. Это 66,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Горном, Мегино – Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.