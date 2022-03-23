Ковид не спит: снова начал подрастать

На 23.03.2022 г. выявлено 392 новых случая коронавирусной инфекции (на 22.03.2022 г. было выявлено 380 случаев, из них в Якутске — 90).

Сегодня:

г. Якутск – 92 случая,

Мирнинский район – 51 случай,

Мегино-Кангаласский район – 45 случаев,

Алданский район – 42 случая,

Таттинский район – 24 случая,

Олекминский район – 20 случаев,

Вилюйский район – 18 случаев,

Амгинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев,

Среднеколымский, Усть-Алданский районы по 9 случаев,

Сунтарский, Усть-Янский районы по 8 случаев,

Ленский, Томпонский районы по 6 случаев,

Горный, Жиганский, Кобяйский районы по 5 случаев,

Абыйский район – 4 случая,

Верхоянский, Нюрбинский районы по 3 случая,

Оймяконский, Усть-Майский районы по 2 случая,

Аллаиховский, Нижнеколымский, Оленекский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 136 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 182 505 тестов.