Ковид не спит: снова начал подрастать
На 23.03.2022 г. выявлено 392 новых случая коронавирусной инфекции (на 22.03.2022 г. было выявлено 380 случаев, из них в Якутске — 90).
Сегодня:
- г. Якутск – 92 случая,
- Мирнинский район – 51 случай,
- Мегино-Кангаласский район – 45 случаев,
- Алданский район – 42 случая,
- Таттинский район – 24 случая,
- Олекминский район – 20 случаев,
- Вилюйский район – 18 случаев,
- Амгинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев,
- Среднеколымский, Усть-Алданский районы по 9 случаев,
- Сунтарский, Усть-Янский районы по 8 случаев,
- Ленский, Томпонский районы по 6 случаев,
- Горный, Жиганский, Кобяйский районы по 5 случаев,
- Абыйский район – 4 случая,
- Верхоянский, Нюрбинский районы по 3 случая,
- Оймяконский, Усть-Майский районы по 2 случая,
- Аллаиховский, Нижнеколымский, Оленекский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 4 136 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 182 505 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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