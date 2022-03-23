23.03.2022
09:05
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Коронавирус

Ковид не спит: снова начал подрастать

На 23.03.2022 г. выявлено 392 новых случая коронавирусной инфекции (на 22.03.2022 г. было выявлено 380 случаев, из них в Якутске — 90).

Сегодня:

  • г. Якутск – 92 случая,
  • Мирнинский район – 51 случай,
  • Мегино-Кангаласский район – 45 случаев,
  • Алданский район – 42 случая,
  • Таттинский район – 24 случая,
  • Олекминский район – 20 случаев,
  • Вилюйский район – 18 случаев,
  • Амгинский, Нерюнгринский районы по 10 случаев,
  • Среднеколымский, Усть-Алданский районы по 9 случаев,
  • Сунтарский, Усть-Янский районы по 8 случаев,
  • Ленский, Томпонский районы по 6 случаев,
  • Горный, Жиганский, Кобяйский районы по 5 случаев,
  • Абыйский район – 4 случая,
  • Верхоянский, Нюрбинский районы по 3 случая,
  • Оймяконский, Усть-Майский районы по 2 случая,
  • Аллаиховский, Нижнеколымский, Оленекский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 136 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 182 505 тестов.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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