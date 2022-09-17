Ковид не спит: сколько сегодня?

На 17.09.2022 г. выявлено 503 новых случая коронавирусной инфекции, вчера было 572 случая.:

— г. Якутск – 230 случаев, — Хангаласский район — 37 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 31 случай, — Алданский район — 28 случаев, — Намский район — 19 случаев, — Вилюйский, Мирнинский, Чурапчинский районы – по 18 случаев, — Сунтарский район — 17 случаев, — Нерюнгринский район — 15 случаев, — Амгинский, Томпонский, Усть –Майский, Эвено-Бытантайский районы – по 12 случаев, — Таттинский район – 9 случаев, — Абыйский район — 6 случаев, — Оленекский район – 3 случая, — Момский, Усть-Алданский районы – по 2 случая, — Верхневилюйский, Жиганский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 527 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 553 457 тестов

Фото: Балабкина Breif Источник: Балабкина Breif

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