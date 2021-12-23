Ковид: меньше, чем вчера, но больше, чем позавчера…

На 23 декабря 2021 г. выявлено 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Это меньше, чем вчера — 173, но значительно больше, чем позавчера, 21 декабря, когда было выявлено 88 новых случаев ковида. Чем вызван такой скачок? В соцсетях обратили внимание, что есть прямая взаимосвязь с количеством проведенных исследований на короновирус: чем больше тестов, тем выше число заболевших. Но в информации на сегодня, 23 декабря, цифра проведенных исследований отсутствует.

— г. Якутск – 44 случая,

— Нерюнгринский район – 24 случая,

— Алданский район – 17 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 11 случаев,

— Мирнинский, Хангаласский районы — по 10 случаев,

— Сунтарский район – 8 случаев,

— Томпонский район – 6 случаев,

— Таттинский район – 5 случаев,

— Амгинский, Нюрбинский районы — по 3 случая,

— Горный, Олекминский районы — по 2 случая,

— Верхоянский, Ленский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Алданский районы — по 1 случаю.