Коварные риэлторы Якутска

В Якутске осуждены две женщины, обвиняемые в мошенничестве при предоставлении риэлтерских услуг.

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 34 и 31-летних местных жительниц в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Установлено, что в феврале 2018 года в одно из агентств недвижимости обратился мужчина для подбора и приобретения квартиры. Женщины, будучи генеральным директором и директором агентства, узнали, что клиент имеет 1000000 рублей для первоначального взноса и, вступив в сговор, взяли в аренду индивидуальный банковский сейф на имя одной из них.

Выдавая данный сейф за сейф организации, они убедили потерпевшего разместить сумму первоначального взноса в нем до совершения сделки. Потерпевший согласился и положил денежные средства в банковский сейф, откуда в тот же день деньги были изъяты сотрудницами агентства и использованы по своему усмотрению. Причиненный ущерб возмещен частично.

С учетом мнения государственного обвинителя, а также отсутствия судимостей, положительных характеристик, полного признания вины, наличия малолетнего ребенка у одной из женщин, суд назначил обеим осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком по 2 года 6 месяцев.