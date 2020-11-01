Коварная болезнь унесла Учителя учителей

Коварная болезнь унесла из наших рядов уважаемого человека, коллегу, отличника образования РС(Я), Учителя учителей, почётного ветерана системы образования РС(Я) СЫСОЛЯТИНУ Анну Семёновну.

Анна Семёновна Сысолятина (Мокрощупова) родилась 9 апреля 1939 года в с. Хатассы в семье колхозников МОКРОЩУПОВА Семёна Ивановича, Ирины Никоновны.

После окончания Хатасской 7-летней школы продолжила учёбу в школе 2 г. Якутска. Затем поступила в Иркутский педагогический институт иностранных языков. Она в числе первых из нашего села училась в центральном вузе. Это были 50-е годы, когда в нашей стране проходило массовое обучение в вузах выходцев из семей колхозников и рабочих, которые впоследствии составляли когорту якутской интеллигенции, высокообразованную, ответственную, справедливую, человечную, уникальную, самую задушевную в своей доброте.

По распределению Анна Семёновна начала своё учительство в Таттинском районе. Обучала сельских детей языку великих Гёте и Шиллера. Там она вышла замуж за Ивана Кононовича Сысолятина, о котором уважительно отзываются таттинцы, преклоняясь перед его талантом баяниста, перед его человеческим обаянием.

Ученики Анны Семёновны по Ытык-Кёльской школе настолько были заворожены своей учительницей, что время не подвластно стало их чувствам. Эстафету признания переняли и выпускники Хатасской средней школы. Они постоянно посещают её добротный дом, построенный умелыми руками сына Ивана, брата Николая. В этом уютно убранном дочерью Ириной гнезде теплоты и добра бывают не только ученики, но и однокурссники-иркутяне, коллеги, которые за время совместной работы переняли от неё заряд любви, человечности, сердечности неподкупной, доброты истинной.

Прощай на долгие годы, уважаемая Анна Семёновна.

Мы выражаем соболезнование Ирине, Ивану, внуку Максиму, всем родным Ирине, Наталье, Ольге, семье брата Михаила, Николаю.

Земля пухом…