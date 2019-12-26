Который из этих подарков ваш? Обратите внимание, каждый подарочный набор от ТПК «Камелек» пронумерован.

Вы можете попросить приготовить заранее, например, 10 штук, «Новогодний набор номер 3». Всё содержимое наборов — на фото.

1 из 4

Корпоративные подарки для больших и малых коллективов. Выберите свой!

Можно подарить и три, и два набора, и, конечно, один.

Скидки растают 31 декабря. Новый год совсем скоро!

Ждём вас по адресам:

г. Якутск, пр. Ленина, 36, ТЦ «Айсберг»

#якутскаяпосуда #подаркиякутск #вналичииякутске #подаркитут #камелекподарок #камелекновинка