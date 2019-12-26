26.12.2019
15:17
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Красота & Здоровье

Который из этих подарков ваш?

Который из этих подарков ваш? Обратите внимание, каждый подарочный набор от ТПК «Камелек» пронумерован.

Вы можете попросить приготовить заранее, например, 10 штук, «Новогодний набор номер 3». Всё содержимое наборов — на фото.

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Корпоративные подарки для больших и малых коллективов. Выберите свой!

Можно подарить и три, и два набора, и, конечно, один.

Скидки растают 31 декабря. Новый год совсем скоро!

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Который из этих подарков ваш? 😊 ☝Обратите внимание, каждый подарочный набор пронумерован. 👉Можете попросить приготовить заранее например 10 штук, "Новогодний набор номер 3". Всё содержимое наборов — на фото😇 ✅ Корпоративные подарки для больших и малых КОЛЛЕКТИВОВ. Выберите свой! Можно подарить и три, и два набора, и, конечно, один. Скидки растают 31 декабря. 🎁НОВЫЙ ГОД 👉 СОВСЕМ СКОРО 🔜 😃 🆗 Ждём вас 🤗 ______________________________ #якутскаяпосуда #подаркиякутск #вналичииякутске #подаркитут #камелекподарок #камелекновинка

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Ждём вас по адресам:

г. Якутск, пр. Ленина, 36, ТЦ «Айсберг»

#якутскаяпосуда #подаркиякутск #вналичииякутске #подаркитут #камелекподарок #камелекновинка

Фото: ТПК "Камелек"
Источник: ТПК "Камелек"
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Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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