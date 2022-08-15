Котлеты и пирожки из похищенного мяса

В Томпонском районе установлена подозреваемая в краже оленины из квартиры.

В дежурную часть полиции Томпонского района поступило сообщение о краже 7 килограмм мяса оленины. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

Установлено, что в день происшествия женщина ночью зашла в подъезд, где нашла в шкафчике ключ от чьей-то входной двери. Методом подбора ключа злоумышленница нашла нужную дверь и проникла в чужую квартиру, откуда и похитила 7 килограмм оленины. Из похищенного мяса подозреваемая приготовила котлеты и пирожки.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая за кражу 45-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».