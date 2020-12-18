Котельные Теплоэнергосервиса безопасны для окружающей среды

Персонал Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» соблюдает все необходимые меры для поддержания экологической безопасности на энергообъектах в зоне своей ответственности. В том числе, в отопительный сезон вблизи объектов проводятся обязательные санитарно-химические исследования атмосферного воздуха.

В 2020 году теплоэнергетики реализовали план мероприятий по предотвращению выбросов в окружающую среду от котельных МКУ – 17,5 МВт и МКУ-10,5 МВт в поселке Охотск. В него были включены ремонты оборудования, ревизии газоочистных сооружений, дымососов, очистка дымоходов и вспомогательного оборудования, а также возведение специального помещения сброса шлака для возможности заезда в него спецтехники и выгрузки золы закрытым способом и исключения распространения шлаковой пыли на жилмассив при сильных ветрах.

Специалисты еженедельно производят осмотр газоочистного и тягодутьевого оборудования с целью предупреждения образование неплотностей, что также сокращает возможность попадания выбросов в воздух.

«Хочу обратить внимание, что выгрузка, хранение и погрузка для транспортировки отходов сжигания, производится в специально отведенном помещении, а утилизация согласно всем требованиям — на полигоне. Также, ежегодно специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае проводят исследования на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. У нас есть экспертное заключение, которое подтверждает, что количество взвешенных веществ в атмосферном воздухе соответствует гигиеническим нормам», — подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов.

Кроме того, все котельные в поселке Охотск оснащены специальными улавливателями взвешенных частиц с выхлопных газов, которые предусмотрены на модульных котельных установках проектом и работают согласно требованиям.