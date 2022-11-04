Котельная в Теплом ключе заработала

Восстановлена подача водоснабжения котельной «Аэропорт» в поселке Теплый Ключ Томпонского района. В ближайшее время будет восстановлена работа котельной и подача теплоносителя. Об этом было отмечено на оперативном заседании Правительственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Заседание провел министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Напомним, что вечером 3 ноября остановка котельной была вызвана по причине наезда грузовым автотранспортом на компенсатор. Под ограничение попали 9 многоквартирных домов и один частный дом.

Глава ведомства поручил в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение потребителей. Обеспечить подвоз воды населению до полного восстановления водоснабжения, а также организовать обход и круглосуточное дежурство добровольной пожарной охраны посёлка.

По факту аварии будет проведено расследование, по итогам которого виновное лицо будет привлечено к ответственности.

По информации ГУП «ЖКХ» РС (Я), в восстановительных работах задействовано 29 человек и 3 единицы спецтехники.

По сообщению ЦАДС предприятия, в 6:45 котельная «Аэропорт» в п. Теплый Ключ Томпонского района запущена в работу. По состоянию на 7:00, в работе два котла.