15.11.2021
21:02
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Экология

Косуля пришла в детский сад

Маленькая косуля решила в понедельник посетить детский сад в Якутске, но немного застряла. Организованная спасательная операция завершилась благополучно и детёныша отвезли туда, откуда он пришел — в дикую природу.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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