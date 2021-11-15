Косуля пришла в детский сад

Маленькая косуля решила в понедельник посетить детский сад в Якутске, но немного застряла. Организованная спасательная операция завершилась благополучно и детёныша отвезли туда, откуда он пришел — в дикую природу. View this post on Instagram A post shared by Новости 203 мкр-на г.Якутска (@203_mkrn_ykt)

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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