Костин: «Единая Россия» подтвердила статус главной точки

Партия удачно выступила на выборах, почти повсеместно получив большинство в региональных парламентах, отметил руководитель ФоРГО

Одним из главных итогов прошедшего 8 сентября Единого дня голосования стало то, что «Единая Россия» по праву считается главной точкой консолидации «путинского большинства». Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая в рамках круглого стола на тему «Итоги Единого дня голосования-2019». По его словам, Партия удачно выступила на выборах, почти повсеместно получив большинство в региональных парламентах.

«Главный результат выборов в законодательные собрания – это удачное выступление «Единой России». Партия почти везде получает большинство: одномандатники/самовыдвиженцы уже заявили о том, что они присоединяются к фракциям «Единой России». Это хороший результат для «Единой России», особенно в контексте того, что через пару лет пройдут выборы в Государственную Думу. И можно говорить о том, что существует устойчивая база поддержки, которую можно расширять и наращивать за счет различных проектов, регулярной работы в межвыборный период», – отметил Костин.

«Мне кажется, «Единая Россия» подтвердила еще раз, что, когда речь идет о представительной власти, она является главной точкой консолидации, концентрации «путинского большинства», – подчеркнул глава ФоРГО, добавив, что в 80% законодательных собраний Партия либо увеличила свое представительство, либо оно осталось на том же уровне, что и по итогам предыдущих выборов.

Отдельно Костин обратил внимание на результаты выборов депутатов Московской городской Думы, где представители Партии получили 25 мест (56%). «Это, на мой взгляд, очень неплохой результат, учитывая и социальное самочувствие, и уровень конкуренции, и плотность негативного информационного потока, вызванного протестами. Это устойчивое большинство позволяет решать все необходимые вопросы, в случае необходимости создавать коалиции с депутатами, представляющими другие партии, и плодотворно выстраивать взаимодействие с законодательной и исполнительной властью в работе на благо москвичей», – считает Костин.

Комментируя ситуацию, когда в ряде регионов члены «Единой России» решили идти на выборы в качестве самовыдвиженцев, глава Фонда развития гражданского общества отметил, что отказ от «парламентской льготы» принес пользу и кандидатам, и Партии. «Это очень хорошая история. Это позволяет гораздо лучше любого предварительного голосования начать кампанию и сформировать базу своей поддержки», – подчеркнул Костин.

В свою очередь генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров обратил внимание на необходимость использования партийных брендов при проведении избирательных кампаний. Они остаются важными для людей, подчеркнул Федоров. «Партийные бренды существуют, они известны, они укрепились. И выбирая их, люди сигнализируют властям не только о своих идеологических «пристрастиях» или симпатиях тем или иным персонажам, но и о своих проблемах, настроениях и эмоциях. Отсутствие партийных брендов, скорее, дезориентирует людей, делая их выбор во многом случайным», – отметил он.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов также отметил, что партийная принадлежность имела важное значение на прошедших 8 сентября выборах. «По Москве «Единая Россия» могла бы получить больше голосов, если бы кандидаты шли на них от Партии. Радий Хабиров в Башкирии шел на выборы от «Единой России», а не как самовыдвиженец, и набрал более 80% голосов. А в Москве люди, которые традиционно голосовали за «Единую Россию», не увидели ее в списках кандидатов», – констатировал Куртов.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе – 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 – глав регионов; 13 – депутатов региональных законодательных собраний; 22 – депутатов гордум; 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.