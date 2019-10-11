Фильм Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» появился в открытом доступе на канале YouTube. Ссылка на него опубликована в официальном аккаунте режиссера.

Происходит несчастный случай, в результате которого умирает молодой парень. Виновника трагедии, другого молодого человека забирают в полицию, где он, не выдержав мук совести, совершает самоубийство. Отец виновника происшествия – деревенский старик – остается один. Стараясь все забыть, старик приводит к себе домой встреченного подростка-беспризорника.

С тех пор мальчик заменяет старику сына, старик пытается перевоспитать его, передать ему свое ремесло – изготовление уникальных шкатулок. Он находит в мальчике смысл жизни и со временем успокаивается. В отличие от него, отец убитого парня так и может смириться и простить. В нем кипит ненависть, он видит, как старик продолжает радоваться жизни. Вскоре, отец убитого парня понимает, что у него есть один выход – отомстить за своего сына.