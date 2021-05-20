Костас Марсаан о том, почему без ужастиков мы сойдём с ума

27 мая в кино выходит одна из самых интересных жанровых новинок — якутский фолк-хоррор «Иччи». Режиссер Костас Марсаан дал большое интервью HorrorZone. Публикуем отрывок.

— Почему стоит посмотреть «Иччи»?

— Тайна. Нас окружает великая тайна жизни и смерти. Мы не понимаем зачем мы пришли в этот мир. Откуда пришли. Куда уйдём. И почему. В то же время нас завораживает тайна смерти. Что там, за гранью, в мире мёртвых? Мой фильм — размышление на эту тему. Иччи… трудно подобрать аналог на русском языке… Это таинственная сила, разлитая в природе. Понятие иччи очень укоренено в культуре Якутии. Есть ритуалы, по которым иччи каждой местности нужно поприветствовать, покормить, попрощаться. Это дипломатия с миром, который соседствует с нами. И мне интересно, как это взаимодействие происходит. Но есть места, где иччи нету. И это страшнее. В таких местах есть открытый проход в Нижний мир. И это плохо. Иччи, прежде всего, защитник и хозяин. В нашем фильме действие происходит в местности, которую некогда покинул иччи. А ритуал его возвращения остался незавершённым. Мне очень интересно, как воспримут и поймут фильм люди вне контекста культуры саха. Любопытно, какие интерпретации нарисует им воображение. Мы хотели сохранить прикосновение к тайне, которая должна остаться тайной. Замечу, что часто в фильмах ужасов, как только произошла разгадка, тебе уже не страшно. Была интрига, как вдруг выскакивает нелепое чудовище… Да, его вид отвратителен, но тебе уже не страшно. В якутской культуре сущности Нижнего мира никак фигуративно не описаны. Они сущности другого измерения. Как мы можем своими пятью очень слабыми человеческими чувствами их распознать? Мы не можем их увидеть. Они не нечто с рогами и копытами. Более того, контакт с ними мы ощутим, как изменение атмосферы, как искаженную реальность. Решим, что сходим с ума. Чудовище, демон другого измерения, будет ощущаться по-иному. Он так и останется тайной.

— Вера в потустороннее распространена у сахалар?

— Да. Но больше всего этого в нашем фольклоре. Есть очень много тубэлтэ, историй об ужасном, которые связаны со странностью восприятия мира. Помимо призраков, неупокоенных душ, живых трупов, есть особый пласт, например, про то, как человек попадает в кольцо времени. Особенно в лесу. Он, сам не замечая, попадает в мир мёртвых. Но мир мёртвых — это зеркальное отражение нашего мира. Это… Лучше я расскажу одну тубэлтэ.

Сон охотника

Ночь застала молодого охотника в лесу. Чтобы не промокнуть под дождём, он устроился под раскидистым деревом и быстро уснул. Наступило утро, он проснулся и продолжил путь. Вдруг, видит, что рядом был дом. Удивился и думает: «Что ж я его не заметил раньше, не попросился на ночлег». Постучал в дверь, но никто не ответил. Тогда он отворил дверь и видит: хозяева сидят перед печкой и пьют чай. Юноша поздоровался. Но ему не ответили. Охотник оскорбился, рассердился, как вдруг понял, что его и взаправду не замечают. Он стал невидимкой!

Сначала юноша испугался. Но постепенно, молодой же, его охватило озорство. Увидел он, что у хозяев живёт красивая дочь. Ночью, когда все домочадцы спать легли, пробрался он к девушке в гости и начал заигрывать. Девушка почувствовала чьё-то присутствие, проснулась испуганная, закричала:

— Абахэ! Абахэ — демон в нашем доме!

Парень в уголочке схоронился и смеется, думает: «Вот дураки!»

Хозяева вызвали шамана. Парню стало любопытно, что теперь будет. Шаман произвёл камлание, и указывает на угол, в котором парень прятался:

— Вот он! Чувствую, он здесь. Как выглядит? описать не могу, но прогнать попробую.

Начал шаман что-то бубнить, ножом деревяшку строгать, и тут парень почувствовал, что невидимый огонь сжигает его с ног до головы. И как только огонь душить его начал, то в ужасе проснулся под деревом, где ночевать устроился мгновение назад.

Несмотря на дождь, поспешил парень домой. Да все дивился, что сон такой странный приснился. А через несколько дней по округе слухи разошлись, что в соседнем аласе какое-то существо Нижнего мира домогалось девушку. И был проведён ритуал изгнания.

— Заигрывая с такой темой, и учитывая почтение культуры, не могу не спросить: «Иччи» понравится самим иччи?

— Иччи явление Срединного мира, владеет им наравне с нами, людьми. Мы отнеслись к нему с полным уважением, соблюли все правила и традиции. Надеюсь, отнесется хорошо.

— Я знаю, что у «киношников» есть свои ритуалы. Например, разбить на счастье тарелку с названием фильма перед съёмками. Пришлось ли обращаться к шаманам для съёмок «Иччи»?

— Да, нас консультировали и шаманы, и краеведы. Подсказали очень много интересной информации.

— Эпизодическую роль шаманки у вас играет Ильяна Павлова. Должна ли она сама была пройти через какой-либо обряд и получить разрешение?

— Ильяна актриса «Сахатеатра», у них много ролей шаманов, так что проблем не было.

— Но на съёмки самого такого фильма?..

— Не уверен, стоит ли рассказывать, но… Да, перед съёмками мы устроили ритуал получения разрешения. Провёл его настоящий шаман. Это было ночное камлание по всем правилам. Оно у нас-то, сахалар, вызвало оторопь. Представляю, что творилось с московской группой. Так что мы всё сделали по правилам.

— Чем вы вдохновлялись для его съёмок?

— Якутскими хоррорами 90-х. Мне кажется, что тогда первые режиссёры нащупали интересный путь. Возможно, так получилось в силу того, что не было насмотренности американскими хоррорами. Практически не было образцов. А у зрителей не было требования тех голливудских клише, к которым они потом привыкли. В нулевых – десятых наши фильмы приобрели эти клише. А мне хотелось погрузиться снова в ту Вселенную. Те фильмы построены не на том, что появляется осязаемое нечто с зубами, с крыльями. А на том, что не показывают. Нас всегда страшит неизвестное. То, что остаётся скрытным, сильнее влияет на нас. Миром правят символы и образы. Мир и есть символ и образ. Никогда их нельзя трактовать однозначно, они всегда меняют форму. Они всегда заключают в себе тайну, они выход в потусторонний мир, который всегда чуть-чуть ускользает. Это важно сохранить в фильме, иначе это уже будет не хоррор, в моём понимании.

— Какие стоит посмотреть?

— Сайылык Анатолия Васильева (1992), Сэттээх сир («Проклятая земля») Эллеея Иванова (1996) и «Ночную деву» Геннадия Багынанова. Последний, к сожалению, очень трудно найти. В то время ничего не сохраняли, очень легкомысленно относились

— Мне кажется, у якутского кино есть ещё одна сильная сторона — потрясающая природа.

— Когда мы снимали эпизод с Ленскими столбами в «Иччи»? случилось странное. В тот день стоял очень сильный туман. Прямо на реке. Это редкое явление. Мы приехали с утра в полном тумане, не видели берегов, плыли на лодках в пустом пространстве. Приплыли, а туман не рассеивается. Думали, пройдет за несколько минут, утренние туманы же быстро тают, но было уже два часа дня, а туман стоял. Было очень красиво, и я скомандовал, что будем снимать прямо так. И всё время, пока шли съёмки, туман стоял.