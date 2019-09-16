16.09.2019
19:25
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Светская хроника

Косплейщик Айсен

Хомусист и певец Айсен Аммосов поделился в соцсетях фотографией из детства.

На ней будущая звезда изображает… капусту.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2bZo74J8dc/
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