Космонавты поздравили якутян со 100-летием республики

Летчики-космонавты МКС Антон ШКАПЛЕРОВ и Олег АРТЕМЬЕВ поздравили жителей Якутии со столетием республики.

«Оглядываясь назад на события столетней давности, не перестаешь удивляться и восхищаться смелостью и настойчивостью наших дедов, воплотивших мечту о сильной и свободной стране», — отметил Олег Артемьев.

«Здесь в космосе как нигде в другом месте ощущаешь силу человеческого разума, понимаешь, что такое ответственность перед будущим. Сегодня хочется напомнить всем, что Россия была, есть и будет великой. Это благодаря единству многонационального народа нашей страны. Желаем вашей республике процветания в гармонии с природой, новых достижений. Жителям Якутии здоровья и счастья. Уруй Айхал!», — подчеркнул Антон Шкаплеров.

В Якутии уделяется большое внимание изучению космоса. Кроме того, якутские проекты по космонавтике получают федеральную поддержку.

«В Якутии школьное движение по космонавтике достаточно развито. Сегодня очень важно развивать программу развития аэрокосмического образования, подготовки инженерных кадров для этой отрасли, развивать интерес якутян к науке, космосу с ранних лет», — отметил Айсен Николаев.

В этом году в День космонавтики в республике открыли новый корпус Малой академии наук с космическим полигоном. Здесь дети будут изучать аэрокосмическую инженерию и дистанционное зондирование Земли.

В 2021 году якутские школьники приняли участие в разработке орбитального спутника, который запустили с космодрома Байконур. Кроме того, дети-академики построили свой космический аппарат – образовательный спутник формата CubeSat, который планируют запустить в честь столетия ЯАССР.

Напомним, что во время посещения космодрома «Восточный» о возобновлении лунной программы, создании транспортного корабля нового поколения и расширении спутниковой группировки говорили президенты России и Беларуси Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО.

Космодром «Восточный» — российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году был заложен «Памятный знак» в честь начала работ. В 2011 было начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. Космодром возводился с целью обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, сокращения затрат на космодром Байконур и улучшения социально-экономической обстановки в Амурской области.