Космические амбиции детей: управление вселенной   

«Детская игра дает больше возможностей выбрать будущую профессию,» — говорит инструктор, космонавт-испытатель «Роскосмос» Олег Блинов. Уникальную возможность детям Якутии общаться с космонавтом подарил Амгинский лицей.

Директор лицея Дария Иннокентьевна Захарова отметила, что «Үүнээйис» возродился с новыми задачами. В 90-х годах здесь углубленно изучали немецкий язык. Тогда, в 1993 году учитель истории и этики Лихтенбергской гимназии (г.Дармштадт, Германия), члена Лионского клуба, один из основателей Саха-немецкой школы Йоханнес Миттерле впервые приехал в Якутию и активно начал сотрудничать. «Если бы я родился во второй раз, то хотел бы родиться в Якутии», — говорил он. В лицее имени академика Л.В. Киренского славная традиция вовлекать детей, родителей и педагогов вокруг самых интересных проектов. И на этот раз, рамках соглашения о сотрудничестве с Московским авиационным институтом, при поддержке главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и доцента кафедры связей с общественностью и массовых коммуникаций института Саргыланы Захаровой в летнем лагере «Үүнээйис» авиационно-космического направления собрались дети из школ Якутии, победители заочной олимпиады «Старт в космос».

Весной мы писали об этой первой уникальной олимпиаде http://keskil14.ru/k-t-hhe-kie-kujaarga-ee-hallaa-a/, которая прошла под эгидой центра «Физико-математическая школа» МАИ. Всего приняли участие 268 школьников. Саргылана Егоровна Захарова вручила победителям дипломы. Каждый мечтал в детстве стать космонавтом и отправиться покорять звезды. Увы, для большинства людей это так и осталось мечтой, но интерес к космосу никуда не исчез. Многие осваивают профессии, так или иначе приближающие их в этот мир высоких полетов. Словом, все лучшие в космосе.

Справка: Леонид Васильевич был первым уроженцем Якутии, удостоенным высшего ученого звания в России. В те времена это научное учреждение называлось Академией наук СССР. Л.В.Киренского и его учеников в Красноярске было развито оригинальное направление биофизики сложных систем и управления биосинтезом. В теоретическом плане ценность этих работ заключается в осуществлении количественных исследований биосинтеза в популяциях микроорганизмов, а практическая — это разработка систем высокоинтенсивного биологического синтеза, поиски оптимальных путей их направленного регулирования. В результате экспериментально доказана возможность создания замкнутых систем круговорота вещества в биосфере с включением в них человека. (Журнал «Илин» №1-2, 1999. http://ilin-yakutsk.narod.ru/1999-12/20.htm )

Как мы писали в предыдущей публикации, исследовательские умения и навыки помогают детям развивать способность доказывать и защищать свои идеи. Кроме того с помощью популярной науки лексика молодого автора гарантированно становится богаче. Вот и космос ключ к живому интересу детей. Космический облет человеком земного шара и возвращение его на Землю. Казалось бы что могло быть феноменальнее. На каждом этапе работы организаторы этого величайшего научного эксперимента сталкивались с принципиально новыми задачами, решить которые удалось лишь с помощью методов математики и физики.

Космос вдохновил всех людей. Потому современные математики и физики перестали быть «чистыми теоретиками». Они в своей работе сплошь и рядом тесно связаны с разными отраслями жизни. И не только они. Каждый в поиске развития принимает новые вызовы времени. Мы взрослые, лишь надежный тыл созидания. Интервью с Олегом Блиновым читайте в сегодняшнем номере газеты «Юность Севера».

Примечательно, что Глава МР «Амгинский улус» Николай Архипов вовлечен в содержательную жизнь образовательных учреждений. Материальная база лагеря восстановлена за короткие сроки. И здесь, на красивейшем, просторном берегу Амги реки, будут рождаться новые идеи, наблюдающих за звездным куполом неба детей.