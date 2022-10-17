Кошмарный случай в Якутии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия и судебного заседания установлено, что в июне 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомой женщиной и приятелем. В процессе распития хозяин жилища заподозрил гостью в краже денег, однако его претензии ею были отвергнуты. На почве личной неприязни злоумышленник несколько раз ударил женщину руками по голове, после чего нанес ей удары по голове сиденьем от табурета. На следующий день потерпевшая скончалась в результате полученных травм в квартире обвиняемого.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.