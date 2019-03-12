Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды

Две собаки породы Алабай набросились и покусали подростка. Случай произошел на 7 км Маганского тракта в Якутске. Ребенка госпитализировали в Национальный центр медицины Якутии, где ему была оказана первая медицинская помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Были множественные раны в области кистей рук. Пациента отпустили домой», — сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

Пострадавшему 16 лет. Ему помогли очевидцы произошедшего.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что случай произошел на территории микрорайона Марха. По словам исполняющего обязанности главы управы микрорайона Марха Николая Ксенофонтова, случай произошел на 7 км Маганского тракта в районе дач.

«Я нахожусь на месте происшествия. Вызвали полицию и участкового. Собаки находятся здесь же. Мы вызвали полицию, потому что собаки агрессивно себя ведут», — сказал он.

Фото и видео очевидцев