Кошмарная ночь в Якутске

На днях около 02:00 часов ночи в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек, вооружённый ножом, напал на продавца магазина, расположенного на улице Дзержинского г. Якутска.

Уже в течение нескольких минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Потерпевшая рассказала, что в магазин зашёл гражданин в красном спортивном костюме. То, что это необычный покупатель, она осознала после его слов: «А Вы не против если я Вас порежу чуть-чуть?». При этом он подкрепил свои словесные угрозы выпадами в сторону женщины с ножом в руке. Кассир успела позвать на помощь охранника магазина, и тот вытолкал злоумышленника за дверь. Затем о происшествии сообщили в полицию.

Для его розыска были ориентированы все наружные и оперативные службы. Сотрудники полиции, получив ориентировку, искали налётчика на улицах города. Утром того же дня на автобусной остановке 17 квартала оперативники отдела по раскрытию разбойных нападений и наряд патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

Со слов задержанного, после неудачного разбоя он, будучи в нетрезвом виде, побродил по окрестностям, затем зашёл в подъезд многоквартирного дома, где и скоротал ночь. Утром, оставив на лестничной площадке нож, покинул «убежище». Орудие преступления обнаружено и изъято.

В отношении 26-летнего жителя Якутска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.