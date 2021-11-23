23.11.2021
12:42
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Происшествия

Кошмар в Сунтаре: Убийца проник ночью через балкон

Прокурором Сунтарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 летнего ранее судимого жителя с. Тойбохой. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредив оконное покрытие балкона, незаконно в ночное время проник в квартиру своих знакомых. На требования хозяина квартиры покинуть помещение, подсудимый, взяв с кухни нож, нанес ему один удар в грудь и не менее трех ударов в спину. В результате полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.            

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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