Кошмар! В Мохсоголлохе родственники пришли в гости и нашли тело…

фото СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 50-летнего мужчины в своей квартире поселка Мохсоголлох с признаками насильственной смерти криминального характера.

Согласно материалам уголовного дела, тело мужчины с ножевым ранением бедра 10 февраля 2022 года обнаружили родственники, которые пришли его навестить. Об этом они сообщили в правоохранительные органы.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность мужчины, с которым незадолго до трагедии потерпевший распивал спиртные напитки. Им оказался 47-летний приятель погибшего, который на допросе пояснил следователю, что в ходе застолья между ним и погибшим произошла ссора, и он не нашел лучшего аргумента в убеждении оппонента в своей правоте – схватив нож, нанес им удар в бедро потерпевшего, после чего ушел к себе домой.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь СКР внесет в суд ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.