03.11.2022
12:45
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Происшествия

Кошмар наяву: Житель Якутска спросонья схватился за нож …

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что в больницу с резаной травмой ноги поступила женщина. В ходе оперативных мероприятий участковым уполномоченным полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 37-летний супруг потерпевшей.

Установлено, что в день происшествия потерпевшая готовила своему сожителю ужин, пока тот спал. Когда она стала будить его, мужчина спросонья схватился за нож и порезал ногу женщины. По словам подозреваемого, он сделал это от страха, так как в прошлых отношениях его бывшая сожительница несколько раз наносила ему ножевые ранения, после чего он начал держать при себе нож.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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