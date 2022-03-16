16.03.2022
15:30
385

Экология

Кошка с выгребной ямы посетила салон — до и после 😻

9 марта зоозащитники из 4_lapki_ — Четыре лапки, которая занимается пристройством бездомных животных, сообщили в соцсети, что кошка просидела несколько часов в выгребной яме, получила обморожение и находится в Хатассах. Зоозащитники просили помочь спасти кошку.

Ужас! В Якутии кошка просидела в выгребной яме несколько суток

Сегодня, зоозащитники сообщили, что Тася — так ее назвали, с выгребной ямы посетила салон, где ее начесали и намыли.

Очень контактная кошка, в коллектив влилась быстро — пишут в соцсети.

Такое вот до и после.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх