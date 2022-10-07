07.10.2022
20:32
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Происшествия

Кощунство: в Якутске вскипятили чайник на Вечном огне

Сегодня утром в Якутске неизвестные вскипятили чайник прямо на Вечном огне, сообщает тгк @djiikey.

Как сообщает тгк @yakutia_kp, по данному факту полицией города Якутска проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник: Телеграм
Один комментарий на «Кощунство: в Якутске вскипятили чайник на Вечном огне»
  1. Александр 07.10.2022 21:42

    А разве возле таких мест не должны стоять камеры наблюдения…

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