Кощунство: в Якутске вскипятили чайник на Вечном огне

Сегодня утром в Якутске неизвестные вскипятили чайник прямо на Вечном огне, сообщает тгк @djiikey. Как сообщает тгк @yakutia_kp, по данному факту полицией города Якутска проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник: Телеграм

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