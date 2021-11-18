Коррупция в пенсионном фонде

Миронов: коррупционные скандалы в ПФР говорят об избыточности этой структуры

Пенсионный фонд создаёт только лишние коррупционные риски для пенсионной системы и должен быть упразднён, считает глава СРЗП Сергей Миронов.

«Коррупционные скандалы в ПФР становятся опасной тенденцией. Эта избыточная структура, и она создаёт для пенсионной системы только дополнительные риски. Я не говорю, что конкретный чиновник виновен – пусть это решит суд. Но есть два вопроса: может ли кто-нибудь представить подобный скандал где-нибудь в ФНС? Могут ли граждане доверять свою старость такой структуре как ПФР?» – сказал он.

Ранее СМИ сообщили о задержании одного из руководителей ПФР в Вологодской области. По версии следствия, он помог вывести деньги со счетов строительной компании, из-за чего ПФР недополучил 70 млн. рублей, а 400 жителей региона не получили заработную плату в размере 52 млн. рублей.